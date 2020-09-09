Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет поставлена в Венесуэлу в сентябре для проведения клинических испытаний, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В сентябре прибудет первая вакцина, из России, для клинических испытаний", - заявил Мадуро в ходе телевыступления, которое транслируется в его Twitter.

Политик добавил, что намерен обсудить с руководством Национальной избирательной комиссии возможность вакцинации всех кандидатов на предстоящих выборах в Национальную ассамблею для спокойного проведения предвыборной кампании. Речь идет о 14,4 тысячи кандидатах в депутаты Нацассамблеи.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.