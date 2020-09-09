Из приграничных зон чаще должны звучать новости культуры: в Тавуше стартует “Ереван Джаз Фест”

“Ереван Джаз Фест”, который всегда собирает вокруг себя не только армянских, но и выдающихся зарубежных джазменов, 13 сентября стартует в дендропарке “Сораннер” города Берд Тавушской области.

На концерте под открытым небом под девизом "Тыл - культура. Безграничный джаз на границе” выступят Государственный джаз-оркестр Армении (художественный руководитель и дирижер Армен Уснунц), Трио Ваагна Айрапетяна, Mvf Band, The Birds Band, The Rafael Petrossian Quintet, Dialog music project, Трио Карена Григоряна, Personal Opinion project Davit Melkonyan Group и Samvel Gasparyan Electric Trio.

В беседе с корреспондентом Арменпресс председатель Армянской ассоциации джаза Камо Мовсесян сказал, что подготовительные работы почти завершены, остается решение технических вопросов.

“Мы хотим завершить фестиваль в Большом зале филармонии или в Малом зале спортивно-концертного комплекса. Есть договоренности с рядом зарубежных музыкантов, но мы не можем назвать их имен, потому что еще не все уточнено. Мы пригласили музыкантов из Японии, Европы, но они смогут приехать только в том случае, если откроются дороги, когда позволят организовывать мероприятия в закрытых концертных залах. Тогда мы сможем узаконить договоры”, - отметил Мовсесян и добавил, что если этих разрешений не будет, то они вынуждены будут проводить онлайн-концерты, что ему не совсем по душе, поскольку в этом случае не будет непосредственного общения музыкантов и зрителей.

По его убеждению, если нет живого общения, сокращается энергетика, и что-то кажется незавершенным. Возможно, они подождут, пока вирус отступит, все встало на свои места, и только потом организуют масштабные концертные программы.

Говоря о проведении фестиваля в Тавуше, Мовсесян напомнил, что они уже не первый год организовывают мероприятие за пределами Еревана. Фестиваль несколько раз проводился в Гюмри, а позже и в Шуши. Для нас стало прекрасной традицией проводить “Ереван Джаз Фест” в других городах и в Арцахе. Мы придаем важность тому, чтобы культурная жизнь в наших областях развивалась бы и активизировалась. Конечно, в Ереване концертов бывает больше. На мой взгляд, должно быть небольшое перераспределение. Больше концертов нужно организовать в приграничных областях”, - подчеркнул президент ассоциации.

По словам Мовсесяна, из пограничных зон мы слышим в основном новости о выстрелах, в то время как мы должны слышать также и информацию о культурных событиях.

Международный фестиваль джаза проводится уже в 6-й раз. В рамках фестиваля ежегодно проводятся различные концерты с участием прибывших в Армению из-за рубежа известных артистов и местных коллективов.

“Ереван Джаз Фест” организует Армянская ассоциация джаза при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.

Анжела Амбарцумян