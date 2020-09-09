Арман Ходжоян в Араратской области ознакомился с ходом заготовки винограда

Заместитель министра экономики Армении Арман Ходжоян посетил Араратскую область для ознакомления с ходом работ по заготовке винограда в перерабатывающих компаниях. Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью Министерства экономики Армении, замминистра сопровождала исполнительный директор Фонда виноградарства и виноделия Заруи Мурадян, инспекторы Государственной комиссии по защите экономической конкуренции и представители соответствующих подразделений министерства.

В рамках визита замминистра проследил за процессом в пункте заготовки Мргавана Прошянского коньячного завода, беседовал с сотрудниками. В ходе визита было отмечено значение эффективной организации приема, взвешивания и контроля качества винограда, закупаемого у сельчан.

Директор филиала завода Варужан Аракелян сообщил, что в этом году, по сравнению с предыдущими годами, планируется закупить больше винограда.

Затем Арман Ходжоян посетил филиал Аралезского винного завода Ерасха, где за период заготовки планируется заготовить около 3,5 - 4 тонн винограда. Здесь пока нет никаких жалоб, связанных с взвешиванием винограда или измерением доли сахара.

Сотрудники министерства на месте беседовали с виноградарями, выслушали их опасения и проблемы.

В следующем пункте визита в ЗАО “МАП” работы по заготовке также в нормальном состоянии.

Подводя итоги визита, Арман Ходжоян отметил, что проверки перерабатывающих организаций будут продолжительными, в более активный период к пунктам заготовки будут прикреплены специалисты, которые ежедневно будут контролировать процесс закупок винограда.