Я еще сыграю роль, которая опять понравится аудитории: Рафаэл Котанджян празднует день рождения

Народный артист Армении Рафаэл Котанджян, которого любят и за комедийные, и за драматические, и за позитивные, и за отрицательные роли, 9 сентября отмечает 78-летие.

По мнению актера, большим достижением является то, что болельщики театра и кино считали его интересным и в молодые годы, и сейчас. Об этом свидетельствуют переполненные залы и те фильмы, которые приводят к телеэкранам многочисленных любителей искусства.

В беседе с корреспондентом Арменпресс Котанджян признался, что если ему удается оставаться интересным в 60, 70, 78 лет, значит - ему есть что сказать.

“Для меня это очень важно. Мне кажется, после отступления коронавируса, когда можно будет встречаться со зрителями, вы увидите энтузиазм и любовь людей. Все это я пока сохраняю и я счастлив”, - разоткровенничался актер.

Актер часто гуляет по улицам Еревана, пользуется общественным транспортом, так же непосредственно общается с поклонниками своего искусства. Он говорит, что в автобусах есть возможность услышать различные истории. “Многие произносят заветные слова. Если я буду ездить только на машине, то не услышу все это, а мне очень приятно искреннее, позитивное отношение людей ко мне”, - подчеркивает Котанджян.

Актер не отрицает, что он неоднократно получал предложения и приглашения жить и творить в других странах, однако остался на родине и не жалеет об этом.

По словам Котанджяна, несколько лет назад руководители страны не уделяли достаточного внимания искусству, и он временно проживал в США, но принял решение вернуться, и к нему присоединились и сын, певец Майкл Котанджян, и внуки. Они могли прожить в США еще десять лет, но когда увидели, что я собираю чемодан, мой сын сделал то же самое, сказав, что возвращается со мной в Армению. Несмотря на то, что у него много друзей в США, которые были готовы поддержать его в любом вопросе, Майкл сказал, что исключено, чтобы я вернулся на родину, а он остался бы”, - рассказал артист, подчеркнув, что высоко ценит преданность членов своей семьи.

Говоря о своих внуках, Котанджян сказал, что они очень теплые и стараются не причинять никаких беспокойств. Помню Мгера Мкртчяна. Однажды я гостил у него дома и заметил, что на стенах квартиры что-то написано. Я спросил, почему это так. Он ответил, что его сын рисует на стенах, и нет необходимости в специальных картинах, так как стены уже заняты. Увы, он говорил это с болью, потому что его сын был болен. “Я один из самых счастливых людей, потому что мои сын и внуки здоровы”, - подчеркнул любимый артист.

Говоря о тех ролях, которые он хотел бы сыграть, актер сказал, что их много. Есть образы, которые нужно воплощать в 30 лет, но можно создать тот или иной образ и в 70 лет. Это не проблема, потому что важен не возраст, а то, что ты хочешь сказать. Мне кажется, у меня еще будет роль или роли, которые опять понравятся зрителям”, - заключил Рафаэл Котанджян.

Анжела Амбарцумян