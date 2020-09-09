В Разданском водоканале обнаружен снаряд миномета типа ДЗХН-7

8-го сентября в 17:56 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что в Ереване в канале на улице Оганова обнаружен снаряд миномета. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Ереван и инженерная группа коллективного центра сил гражданской обороны Управления гражданской обороны.

Выяснилось, что на участке Разданского водоканала по адресу ул. Малатии 21/2 обнаружен снаряд миномета типа ДЗХН-7.

Инженерно-саперная группа доставила снаряд в безопасное место для его дальнейшего обезвреживания.