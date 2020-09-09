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Араик Арутюнян в Шуши принял участие в мероприятии, посвященном Дню независимости Арцаха

Араик Арутюнян в Шуши принял участие в мероприятии, посвященном Дню независимости Арцаха

8 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил город Шуши и принял участие в организованном партией “Свободная Родина” праздничном мероприятии, посвященном Дню провозглашения Республики Арцах. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Глава государства приветствовал участников, подчеркнув, что ценой большой борьбы удалось обрести свободу и независимость Арцаха. По словам президента республики, для того, чтобы иметь развитое и конкурентоспособное государство, очень важно иметь научную и трудолюбивую молодежь и ее вовлеченность как в политическую систему страны, так и во все сферы ее жизнедеятельности.

Во время торжественного мероприятия президент Арутюнян вручил партийные билеты группе молодых людей, пополнивших ряды этой политической силы.

В церемонии приняли участие председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян, руководитель Шушинской администрации Эрик Арутюнян, члены фракции НС “Свободная Родина - ОГА”.


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