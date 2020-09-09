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Сгорела территория с травяным покрытием между селами Заринджа, Дзитанков и Саракап

Сгорела территория с травяным покрытием между селами Заринджа, Дзитанков и Саракап

В Областной центр кризисного управления 8 сентября в 16:23 поступил сигнал, что в горах у села Заринджа, горит травяной участок. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали оперативная группа областного спасательного управления СС МЧС Арагацотна и два боевых расчета пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления Ширака.

Выяснилось, что пожар вспыхнул на границе между селами Заринджа, Дзитанков и Саракап.

Пожар был локализован в 21:04, потушен - в 21:50. Сгорело около 200 га травяного покрытия.


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