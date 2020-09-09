Спасатели водителю автобуса оказали соответствующую помощь

В Региональный центр кризисного управления 8-го октября, в 23:15 поступил сигнал, что на 3-м км автотрассы Ванадзор-Спитак стоит автобус. Он не мог продолжать движение в результате повреждения покрышки. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Лорийского областного спасательного управления СС МЧС.

Выяснилось, что автобус марки “Neoplan” (водитель Аркадий Т.) с поврежденной покрышкой стоит на 3-м км автодороги Ванадзор-Ереван.

Прибывшие спасатели оказали соответствующую помощь.