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Спасатели водителю автобуса оказали соответствующую помощь

Спасатели водителю автобуса оказали соответствующую помощь

В Региональный центр кризисного управления 8-го октября, в 23:15 поступил сигнал, что на 3-м км автотрассы Ванадзор-Спитак стоит автобус. Он не мог продолжать движение в результате повреждения покрышки. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Лорийского областного спасательного управления СС МЧС.

Выяснилось, что автобус марки “Neoplan”  (водитель Аркадий Т.) с поврежденной покрышкой стоит на 3-м км автодороги Ванадзор-Ереван.

Прибывшие спасатели оказали соответствующую помощь.


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