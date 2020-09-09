Газета “Айастани Анрапетутюн”: Саакашвили может вернуться в Грузию

“Видеоматериал в Facebook доступен только грузинской аудитории. Свое заявление политик сделал и на грузинском языке.

“Бог - свидетель, что я для своего народа хотел только хорошего. Я хотел, чтобы мой народ жил лучше, богаче, и, тем не менее, я хочу извиниться перед всеми за совершенные ошибки. В течение этих 7 лет не было ни одного дня, чтобы не интересоваться вестями из Грузии, и я точно знаю, что период моего президентства не прошел зря, и многое, что мы создали, сохранилось до сих пор и действует. Но в то же время, когда я слышу новости Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче, и у нас это получится. Я возвращаюсь”, - заявил Михаил Саакашвили.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. Официально предвыборная кампания в стране стартовала в конце августа. По смешанной системе будут выбраны 150 депутатов. Часть будет выбрана по партийному списку, часть - по мажоритарным избирательным округам. Центральная избирательная комиссия уже завершила регистрацию партий для участия в парламентских выборах. От ЦИК зеленый свет получило рекордное количество партий. Их - 66”.

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