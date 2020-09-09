Газета “Айастани Анрапетутюн”: Японская технология очистки воды от водорослей уже в Армении

“На Севане водоросли цветут... водоросли пропадают... водоросли исчезают… Уже три года, особенно летом, мы периодически слышим эти выражения и видим цвет, приписываемый водорослям, заполонившим озеро. И многие из нас не представляют, что эти водоросли не цветут, в реальном смысле слова не цветут, а распространяются масштабно, и что водоросли не исчезают, они спускаются на глубины озера, год от года все более и более усложняя дыхание Севана.

Существует японская технология очистки воды от водорослей. Речь о специальном сыпучем веществе. Верхний слой воды, где находится основная часть биомассы водорослей, накачивается насосом в специальные большие баки и смешивается с этим веществом. Это вещество поглощает их, затем в озеро возвращается уже чистая вода. Как отметил собеседник “Айастани Анрапетутюн”, директор Научного центра зоологии и гидроэкологии НАН Армении, доктор биологических наук, профессор Бардух Габриелян “Мы выиграли целевую программу, работаем, не буду вдаваться в подробности, мы должны получить вещество японского образца, определить оптимальное количество и в случае получения продолжительного финансирования действовать дальше. Правда, это не полностью уничтожит водоросли в нашем озере, но чем больше сможем их собрать, тем больше пользы будет озеру” ”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.