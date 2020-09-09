Газета “Айастани Анрапетутюн”: Природоохранные налоги полностью будут возвращаться природе

“Оказывается, что и сегодня в госбюджет поступает значительная сумма природоохранных налогов и выплат за природопользование, однако на окружающую среду направляется лишь их небольшая часть. Так, в 2017 году в бюджет поступило 42.2 млрд драмов вышеуказанных налогов, из которых на нужды окружающей среды было выделено лишь 5.4%. Адресное использование платежей составило 24%. Несмотря на то, что, в 2018 и 2019 гг. окружающей среде было выделено несравнимо больше денег - соответственно 11.6 и 11.9 млрд драмов, однако процент их целевого использования снизился до 20%, поскольку за эти годы существенно увеличились и бюджетные поступления по части природоохранных налогов и платежей за природопользование (54.2 и 58.3 млрд драмов), и пропорция была нарушена.

С другой стороны, подобная поляризация приведенных выше цифровых показателей нелогична, и предполагается, что охране окружающей среды выделяется больше, чем определено соответствующей строкой государственного бюджета. Проблема в том, что понятие “природоохранные программы”, установленное Законом “О бюджетной системе Республики Армения”, носит довольно общий характер, что не позволяет четко квалифицировать осуществляемые государством программы как природоохранные. С целью решения проблемы Министерство окружающей среды выступило с законодательной инициативой, в которой предлагает дополнить статью 1.2 Закона “О бюджетной системе Республики Армения” новым подпунктом, которым и будет установлено понятие “природоохранная программа” ”.

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