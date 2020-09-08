Мы продолжаем сталкиваться с языком вражды непосредственно по соседству с собой: глава МИД Армении

Председательствующий на саммите Франкофонии министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 8 сентября принял участие и выступил с речью на открытой дискуссии Совета безопасности ООН «Региональные и субрегиональные организации ООН: роль Международной организации Франкофонии».

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министр иностранных дел подчеркнул важность инициативы по обсуждению сотрудничества между ООН и МОФ, поблагодарив помощника генерального секретаря ООН по делам Африки и генерального секретаря Франкофонии за их крайне важные выступления.

Глава МИД Армении также высоко оценил роль инициировавшего обсуждение Нигера, где зародилась Франкофония как Агентство по культурному и техническому сотрудничеству позже стала основой для создания МОФ, которая в этом году отмечает свое пятое десятилетие.

«Спустя пятьдесят лет со дня основания Франкофония выступает в качестве важной платформы для многостороннего сотрудничества, объединенной вокруг французского языка, фундаментальных ценностей мира, демократии, уважения прав человека и равенства женщин и мужчин.

Отношения между Организацией Объединенных Наций и Франкофонией основаны на ряде общих ценностей многочисленных акторов, объединенных общим стремлением работать во имя укрепления мира и международной безопасности, а также решимостью бороться с терроризмом и принимать действия для предупреждения геноцидов и преступлений против человечности.

Они основаны также на твердой, непоколебимой приверженности достижению целей устойчивого развития», - подчеркнул Мнацаканян.

Глава внешнеполитического ведомства Армении особо подчеркнул необходимость проведения подобных обсуждений в условиях нынешнего глобального медико-санитарного, гуманитарного и экономического кризиса, который угрожает подорвать единство общества. Мнацаканян подчеркнул необходимость международного сотрудничества и установления эффективной многосторонности. Зограб Мнацаканян охарактеризовал вышеупомянутую дискуссию в рамках Совета Безопасности ООН как уникальный призыв к действию, испытание всеобщей стойкости и коллективных способностей.

«В то время, когда негативные последствия кризиса более серьезны для развивающихся стран и наиболее уязвимых слоев населения, ООН и МОФ должны подтвердить свою приверженность продвижению ценностей мира и сотрудничества, солидарности и сосуществования. Это вызов для обеих организаций: мы должны работать над более эффективным глобальным управлением.

В этой связи мы решительно поддерживаем призыв генерального секретаря ООН к глобальному прекращению огня, а также соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН, подтверждающую, что угрозе применения силы нет места в процессе урегулирования конфликтов.

Мы также обеспокоены ростом разжигания ненависти, который особенно проявился во время этого кризиса в области здравоохранения. Сегодня, более чем когда-либо, важно подчеркнуть нашу приверженность терпимости, уважению прав человека и ценностям культурного разнообразия. Несмотря на огромные усилия многосторонней системы, мы продолжаем сталкиваться с вооруженными конфликтами, дестабилизирующей военной эскалацией, проявлениями языка вражды на самом высоком политическом уровне, в том числе в непосредственном соседстве с нами», - сказал министр Мнацаканян.

Завершая свое выступление, министр Мнацаканян подтвердил приверженность Армении развитию сотрудничества между двумя организациями, выразив уверенность в том, что благодаря сегодняшней дискуссии, а также совместным усилиям генерального секретаря Франкофонии и генерального секретаря ООН это сотрудничество будет укрепляться, открывая новые многообещающие перспективы.