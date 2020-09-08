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Одна из древнейших армянских церквей в Украине отмечает храмовый праздник

Одна из древнейших армянских церквей в Украине отмечает храмовый праздник

Армянская Церковь 8 сентября отмечает Рождество Пресвятой Богородицы от Анны, для армян Киева сегодня еще и храмовый день — отмечается храмовый праздник церкви Рождества Богородицы, которая существовала ранее на Подоле. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, глава Украинской епархии ААЦ епископ Маркос Оганесян отметил, что в честь праздника пройдет вечернее богослужение.

Как отметил религиовед Руслан Халиков, Рождество Пресвятой Богородицы — один из главнейших христианских праздников, первый в церковном годовом цикле, который начинается с сентября: «Памятные даты, связанные с Богородицей, имели исторически большое значение в Украине, достаточно сказать, что из пяти украинских монастырей, имеющих статус лавры, четыре посвящены Пресвятой Богородице (три православных и один греко-католический). Дева Мария считается одной из небесных покровителей Киева, так же, как и Константинополя в византийские времена. Особое почитание Богородицы призвано подчеркнуть византийское наследие Киева и Украины».

Согласно данным ученых, со времени компактного проживания армян в Киеве (XIII-XIV вв.), церковь находилась на Подоле, на современной улице Покровской.

Как подчеркивает глава Комитета по вопросам историко-культурного наследия Союза армян Украины Давид Давтян, история армянской церкви Рождества Богородицы в Киеве, требует переосмысления и новаторских исследований.

Издание отмечает, что несмотря на то что церковь не сохранилась, армяне Киева отмечают храмовый день. Сегодня в столице Украины есть две действующие часовни, а также строится крупнейший в Восточной Европе армянский собор.


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