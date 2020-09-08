Грузинские депутаты считают, что Саакашвили не сможет стать премьером

Депутаты парламента Грузии считают, что население не верит заявлениям экс-президента Михаила Саакашвили, в которых он сожалеет о своих ошибках во времена правления, и считают, что он не сможет стать премьер-министром по итогам осенних парламентских выборов, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Саакашвили в видеообращении в Facebook выразил благодарность Украине как своему "второму дому", отметив, что теперь возвращается на родину. Политик признался, что во времена его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно "служить своей стране".

Накануне Сакашвили заявил, что приветствует решение своей бывшей партии "Единое национальное движение", которая желает выдвинуть его кандидатуру на должность премьера страны, если победит на парламентских выборах, и выражает готовность занять данную должность, но максимум на два года. По его словам, этого срока достаточно, чтобы "вытащить Грузию из болота". Выборы пройдут 31 октября.

"В заявления в связи с тем, что он обо всём сожалеет, мало кто верит",- заявил председатель комитета парламента по экономической политике Роман Какулия.

Независимый депутат Бека Нацвлишвили считает, что "Михаил Саакашвили никогда не сможет стать премьером Грузии".

"Его комические заявления никак не повлияют на предвыборную среду. Он никогда не сможет стать примером ни на два, ни на четыре, ни на шесть лет, так как грузинский народ уже этого не допустит", - заявил он журналистам.