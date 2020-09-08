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Начальник отдела социально-экономической политики аппарата премьера будет освобождена с должности

Начальник отдела социально-экономической политики аппарата премьера будет освобождена с должности

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Армине Петросян будет освобождена с должности начальника отдела социально-экономической политики управления политической, социальной и экономической безопасности Бюро совета безопасности аппарата премьер-министра. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт правительства, решение вступит в силу 15 сентября.

Петросян занимала эту должность с 9 апреля 2020 года.


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