Гюмри окажет содействие ливанским армянам

Гюмри предоставит армянской общине Ливана, пострадавшей от взрыва в Бейруте, содействие в размере 1 млн драмов. Как сообщает «Арменпресс», такое решение принял городской совет. Сумма будет передана Всеармянскому фонду “Айастан” в качестве пожертвования, который, в свою очередь, направит эту сумму на определенные цели.

“Это тот случай, когда мы все единогласно выступили за содействие. 1 млн драмов - не большая сумма, но наш бюджет сейчас имеет лишь такую возможность, если получится мы увеличим эту сумму”, - сказал мэр Гюмри Самвел Баласанян.