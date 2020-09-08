Преподаватели общеобразовательных школ Арцаха получат по 20 000 драмов

Преподаватели общеобразовательных школ Республики Арцах получат премии по 20 000 драмов. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Арцаха Араик Арутюнян.

“От Министерства образования, науки и культуры Республики Арцах я получил предложение утвердить решение правительства, которым в связи с Днем знаний и образования - 1 сентября педагоги общеобразовательных школ получат премии по 20 000 драмов. Сегодня, согласно этому принятому решению, премию в размере указанной суммы получат не только учителя общеобразовательных школ, но и все сотрудники школ. Кроме того в этом списке также и учителя школ искусств, музыки и и тренеры нашей республики”, - написал президент.

Премии предоставляются по случаю профессионального праздника учителя - 5 октября, заявки необходимо представить в Министерство финансов Республики Арцах до указанного срока.