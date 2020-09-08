Время в Ереване: 11:07:36,   8 Сентябрь

Преподаватели общеобразовательных школ Арцаха получат по 20 000 драмов

Преподаватели общеобразовательных школ Арцаха получат по 20 000 драмов

Преподаватели общеобразовательных школ Республики Арцах получат премии по 20 000 драмов. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Арцаха Араик Арутюнян.

“От Министерства образования, науки и культуры Республики Арцах я получил предложение утвердить решение правительства, которым в связи с Днем знаний и образования - 1 сентября педагоги общеобразовательных школ получат премии по 20 000 драмов. Сегодня, согласно этому принятому решению, премию в размере указанной суммы получат не только учителя общеобразовательных школ, но и все сотрудники школ. Кроме того в этом списке также и учителя школ искусств, музыки и и тренеры нашей республики”, - написал президент.

Премии предоставляются по случаю профессионального праздника учителя - 5 октября, заявки необходимо представить в Министерство финансов Республики Арцах до указанного срока.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

x
Самые читаемые за неделю

Армения и РФ подписали протокол о развитии ЮКЖД 19:33, 02.09.2020
Просмотрели 2499 раз
Армения и РФ подписали протокол о развитии ЮКЖД

Армения и Россия продолжают работы по открытию границ на двусторонней основе 12:43, 02.09.2020
Просмотрели 1833 раз
Армения и Россия продолжают работы по открытию границ на двусторонней основе

В Турции задержали одного из главарей ИГ 12:55, 01.09.2020
Просмотрели 1694 раз
В Турции задержали одного из главарей ИГ

Режим ЧП в Армении не будет продлен 18:48, 04.09.2020
Просмотрели 1556 раз
Режим ЧП в Армении не будет продлен

В Ереване отметили День рождения Москвы 21:25, 04.09.2020
Просмотрели 1457 раз
В Ереване отметили День рождения Москвы

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации