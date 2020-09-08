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Суд в закрытом режиме рассматривает ходатайство об отмене ареста на имущество Кочаряна

Суд в закрытом режиме рассматривает ходатайство об отмене ареста на имущество Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством Анны Данибекян в закрытом режиме рассматривает ходатайство об отмене ареста, наложенного на имущество второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Об этом «Арменпресс» сообщили в команде защиты второго президента Армении.

4 августа суд отложил решение этого вопроса до появления существенных обстоятельств и стоимости арестованного имущества. Суд потребовал предоставить полную информацию об имуществе и банковских счетах Роберта Кочаряна, находящихся под арестом.

8 сентября защитник Арам Вардеванян заявил, что он готов предоставить всю необходимую информацию.


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