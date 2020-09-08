Суд в закрытом режиме рассматривает ходатайство об отмене ареста на имущество Кочаряна
15:41, 8 Сентябрь, 2020
Суд общей юрисдикции Еревана под председательством Анны Данибекян в закрытом режиме рассматривает ходатайство об отмене ареста, наложенного на имущество второго президента Армении Роберта Кочаряна.
Об этом «Арменпресс» сообщили в команде защиты второго президента Армении.
4 августа суд отложил решение этого вопроса до появления существенных обстоятельств и стоимости арестованного имущества. Суд потребовал предоставить полную информацию об имуществе и банковских счетах Роберта Кочаряна, находящихся под арестом.
8 сентября защитник Арам Вардеванян заявил, что он готов предоставить всю необходимую информацию.
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