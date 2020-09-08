Решение ЕСПЧ по делу Гургена Маргаряна было обжаловано в Большой палате

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно Рамиля Сафарова, зарубившего топором спящего армянского офицера Гургена Маргаряна, до вступления в силу, было обжаловано в Большой палате. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала представитель интересов заявителей в Европейском суде по правам человека Сирануш Саакян.

Саакян напомнила, что 26 мая 2020 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу Макучян и Минасян против Азербайджана и Венгрии принял решение в связи с правомерностью экстрадиции Рамиля Сафарова из Венгрии в Азербайджан, его дальнейшего помилования и героизации.

“Европейский суд счел, что помилованием жестокого преступника Азербайджан нарушил гарантированное 2-ой статьей Европейской конвенции по правам человека право на жизнь Гургена Маргаряна и Айка Макучяна и зафиксировал институционализированную азербайджанскую политику этнической дискриминации в отношении армян.

Тем не менее, Европейский суд убийство Гургена Маргаряна и покушение на убийство Айка Макучяна не приписал Азербайджану, опираясь на приговор, вынесенный в Венгрии, что при совершении этих деяний Сафаров действовал в статусе частного лица. Европейский суд также освободил Венгрию от ответственности.

Объективно учитывая значение этого дела и большой общественный интерес к нему, сообщаем, что до вступления решения в законную силу решение Палаты Европейского суда было обжаловано в Большой палате”, - написала Саакян.

В 2004 году Гурген Маргарян был убит во сне Рамилем Сафаровым в столице Венгрии Будапеште, где находился для участия в учебной программе НАТО “Партнерство во имя мира”.

Во время судебного процесса Сафаров отметил, что он совершил преступление, мотивируя его ненавистью к Армении и к армянам. Суд в Будапеште приговорил его к пожизненному заключению. Тем не менее, в 2012 году Сафаров был экстрадирован в Азербайджан, где и был помилован.

Европейский суд по правам человека в этом году огласил вердикт в связи с исками Айка Макучяна и родственников Гургена Маргаряна против Азербайджана и Венгрии. Суд констатировал, что Азербайджан не обеспечил наказание за убийство, совершенное на почве национальной ненависти, помиловав, поощрив преступника, который не страдал каким-либо психическим заболеванием. Таким образом, государство нарушило приговор наказания за посягательство на право на жизнь, создав основу для безнаказанности. Азербайджан параллельно с нарушением статьи 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на жизнь) нарушил статью 14 Конвенции (Запрещение дискриминации). ЕСПЧ констатировал также, что нет ни одного подтверждающего факта, что власти Венгрии могли бы быть в курсе дальнейшего оправдания Сафарова. Заявители не желали финансовой компенсации. Они в интервью отметили, что главное - восстановление справедливости и осуждение Азербайджана. В иске было указано всего 15 143 фунта стерлингов (около 18 000 долларов) на оплату 45-часовой работы двух адвокатов из Лондона. Именно столько суд обязал Азербайджану выплатить.