Совет старейшин Еревана решил на 233 млн драмов сократить расходы бюджета

Совет старейшин Еревана на первом заседании 5-ой сессии принял решение о внесении изменений в бюджет города Ереван на 2020 год.

Как передает «Арменпресс», согласно этому решению, доходы Еревана увеличатся на 60 млн 014 000 драмов, сумма расходов уменьшится на 233 млн 386 000 драмов.

Согласно решению, на 293 млн 400 000 драмов будет снижена и сумма дефицита.

Начальник финансового управления аппарата мэрии Еревана Вилен Аревшатян, представляя решение, сообщил, что из резервного фонда фондовой части бюджета на 2020 год будет выделено 25 млн 141 005 драмов на приобретение квартир для жителей аварийных домов Еревана, подлежащих сносу.

Согласно решению, из резервного фонда административной части бюджета города Ереван на 2020 год будет выделено 200 млн драмов на оплату исследований “ДНК-тестирование”, в рамках административных производств, возбужденных в связи с процессом признания отцовства.

"Целевые ассигнования из бюджета Еревана на 2020 год были увеличены на 60 млн 014 000 драмов, которые планируется направить на реализацию программы по строительству памятников государственным и общественным деятелям Армении - памятнику Карену Демирчяну на территории Спортивно-концертного комплекса им. Карена Демирчяна.

Проектом предлагается в рамках программы “Управление твердыми отходами Еревана” предоставить 59 млн 522.9 драмов для субсидирования ЗАО “Новый мусорный полигон Еревана”.

Планируется также направить 293 млн 400 000 драмов на приобретение акций в уставном капитале ЗАО “Ереван автобус”.

Проект предусматривает сокращение административной части резервного фонда в размере 59 млн 522 009 драмов, фондовой части - на 339 млн 337 004 драмов.

Лилит Демурян