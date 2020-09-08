Сняты ограничения на въезд в Арцах и выезд из Арцаха

Министр территориального управления и развития Республики Арцах Жирайр Мирзоян подписал новые решения, согласно которым сняты ограничения на въезд и выезд из республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в информационном центре штаба Арцаха.

Для въезда и выезда из Арцаха разрешения комендатуры уже не требуется, отменяется также требование ПЦР-теста, применяемого в качестве обязательного условия для въезда в республику. Однако медперсонал, осуществляющий службу на пограничных контрольно-пропускных пунктах, на местах будет термометрировать и проводить внешний осмотр всех граждан.

“Причиной снятия ограничений на выезд и въезд является резкое снижение заболеваемости, зафиксированное в последнее время в Республике Армения, и вследствие этого снижение рисков. Параллельно со снятием ограничений на выезд и въезд в республике будут усилены работы по соблюдению противоэпидемических правил”, - отметил комендант Арцаха, министр территориального управления и развития Жирайр Мирзоян, призвав проявлять максимальную бдительность и строго соблюдать установленные правила.

В Армении по состоянию на 8 сентября всего подтверждено 44 953 случая COVID-19, 40 592 из которых выздоровели. На данный момент в Армении фактическое лечение от COVID-19 получают 3 182 пациента. В Арцахе по состоянию на 8 сентября всего подтверждено 316 случаев COVID-19. 277 из них уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 37 пациентов.