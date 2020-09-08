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9 сентября в Ванадзоре и в Араратской области будут плановые отключения подачи газа

9 сентября в Ванадзоре и в Араратской области будут плановые отключения подачи газа

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 9-го сентября с 11:00 до 15:00 будет прекращено газоснабжение потребителей и общественных объектов разного назначения кварталов Ахтанак, Акопян, Арабкир, Зоравар Андраник города Ванадзор Лорийской области.

9 сентября с 09:00 до 18:00 10 сентября будет прекращена подача газа АГНКС, действующих в Араратской области: ООО “Арвика-классик”, “Арашаг”, “Арташати БУАТ, “Га-Га-Этт”, “Газосфера”, “Газ продукт”, “Далар газ”, «ЭЙДЖИДЖИЛ”, “Лига”, “Карен и Рафик”, “Май Арг”, “Шаумян газ”, “Рубада” и “ВК Груп 5”.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.


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