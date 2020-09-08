В Камерном оркестре в новом сезоне начнет выступать скрипачка Овсанна Арутюнян

Концертный сезон Государственного камерного оркестра Армении 2020 - 2021 гг. ознаменуется концертом под открытым небом, который состоится 12 сентября в 20:00 в саду Дома камерной музыки им. Комитаса.

Как передает «Арменпресс», в течение концерта оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Ваан Мартиросян) представит произведения Людвига ван Бетховена, Антона Дворжака и Джузеппе Тартини. Соната для скрипки соль минор Тартини будет исполнена молодой талантливой скрипачкой Овсанной Арутюнян.

Государственный камерный оркестр Армении для молодых музыкантов всегда создает возможность выступить с профессиональным коллективом. В рамках программы “Дорогу молодым” оркестр неоднократно представлял талантливых армянских музыкантов. Овсанна уже выступала с камерным оркестром. Летом 2020 года в рамках Международного фестиваля “ОПУС5” она вместе с музыкантами Государственного камерного оркестра Армении исполнила произведение Феликса Мендельсона “Октет” (3-я скрипка).

Овсанна участвовала в различных конкурсах не только в Армении, но и за рубежом, удостоилась многочисленных наград. Летом 2019 года она прошла мастер-класс в Летней школе Conservatoire Valence Romans Agglo (Франция). В 2019 в составе оркестра музыкальной школы им. П. Чайковского выступала на Объединенных концертах оркестров Женевской и Валанской консерваторий. С 2017 года она в Молодежном симфоническом оркестре “Ереван”.

В 2016 году Овсанна участвовала в проекте “Beacons Project”, в рамках которого выступала на концертах на территории Армении, а также в Стамбуле, как в качестве солистки, так и в составе ансамбля народных инструментов.