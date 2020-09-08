Время в Ереване: 11:07:36,   8 Сентябрь

В Камерном оркестре в новом сезоне начнет выступать скрипачка Овсанна Арутюнян

В Камерном оркестре в новом сезоне начнет выступать скрипачка Овсанна Арутюнян

Концертный сезон Государственного камерного оркестра Армении 2020 - 2021 гг.  ознаменуется концертом под открытым небом, который состоится 12 сентября в 20:00  в саду Дома камерной музыки им. Комитаса.

 Как передает «Арменпресс», в течение концерта оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Ваан Мартиросян) представит произведения Людвига ван Бетховена, Антона Дворжака и Джузеппе Тартини. Соната для скрипки соль минор Тартини будет исполнена молодой талантливой скрипачкой Овсанной Арутюнян.

Государственный камерный оркестр Армении для молодых музыкантов всегда создает возможность выступить с профессиональным коллективом. В рамках программы “Дорогу молодым” оркестр неоднократно представлял талантливых армянских музыкантов. Овсанна уже выступала с камерным оркестром. Летом 2020 года в рамках Международного фестиваля “ОПУС5” она вместе с музыкантами Государственного камерного оркестра Армении исполнила произведение Феликса Мендельсона “Октет” (3-я скрипка).

Овсанна участвовала в различных конкурсах не только в Армении, но и за рубежом, удостоилась многочисленных наград. Летом 2019 года она прошла мастер-класс в Летней школе Conservatoire Valence Romans Agglo (Франция). В 2019 в составе оркестра музыкальной школы им. П. Чайковского выступала на Объединенных концертах оркестров Женевской и Валанской консерваторий. С 2017 года она в Молодежном симфоническом оркестре “Ереван”.

В 2016 году Овсанна участвовала в проекте “Beacons Project”, в рамках которого выступала на концертах на территории Армении, а также в Стамбуле, как в качестве солистки, так и в составе ансамбля народных инструментов.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

x
Самые читаемые за неделю

Армения и РФ подписали протокол о развитии ЮКЖД 19:33, 02.09.2020
Просмотрели 2470 раз
Армения и РФ подписали протокол о развитии ЮКЖД

Армения и Россия продолжают работы по открытию границ на двусторонней основе 12:43, 02.09.2020
Просмотрели 1806 раз
Армения и Россия продолжают работы по открытию границ на двусторонней основе

В Турции задержали одного из главарей ИГ 12:55, 01.09.2020
Просмотрели 1663 раз
В Турции задержали одного из главарей ИГ

Режим ЧП в Армении не будет продлен 18:48, 04.09.2020
Просмотрели 1521 раз
Режим ЧП в Армении не будет продлен

В Ереване отметили День рождения Москвы 21:25, 04.09.2020
Просмотрели 1425 раз
В Ереване отметили День рождения Москвы

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации