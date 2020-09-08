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Хамес Родригес - футболист “Эвертона”

Хамес Родригес - футболист “Эвертона”

Нападающий мадридского “Реала” Хамес Родригес перешел в английский “Эвертон”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба. Между сторонами подписан двухлетний контракт. Он может быть продлен еще на год.

Ранее сообщалось, что главный тренер “Реала” Зинедин Зидан не видит Родригеса в составе команды, и клуб намерен продать колумбийского футболиста.

Родригес перешел в “Реал” в 2014-м году, однако с 2017 по 2019 на правах аренды выступал в немецкой “Баварии”.

Подготовила Варвара Айрапетян


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