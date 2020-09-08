После дисквалификации Джокович был также оштрафован

Первая ракетка мира по теннису Новак Джокович кроме дисквалификации также и оштрафован.

Как передает «Арменпресс», Джокович за неспортивное поведение на Открытом чемпионате США оштрафован на 10 000 долларов, а также лишен 250 000 долларов за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

Ранее сообщалось, что сербский теннисист Новак Джокович дисквалифицирован. В 1/8 финала US Open Джокович встречался с испанским теннисистом Пабло Карреньо Бустой. В первом сете матча Джокович во время подачи мяча (возможно и случайно) попал в линейного арбитра, за что и был дисквалифицирован.

Подготовила Варвара Айрапетян