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В Болгарии сгорел туристический автобус

В Болгарии сгорел туристический автобус

Туристический автобус сгорел минувшей ночью на автомагистрали "Фракия" в окрестностях болгарской столицы. Как сообщило Болгарское национальное телевидение, инцидент произошел около полуночи, когда автобус, следовавший из Софии в Стамбул, загорелся в движении.

Пассажиры - граждане Турции, они были успешно эвакуированы, однако их багаж был полностью уничтожен огнем. Движение по автомагистрали было блокировано в течение нескольких часов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Расследование происшествия продолжается.


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