Япония выделит $6,3 млрд на закупки вакцин от коронавируса

Правительство Японии во вторник одобрило выделение 671,4 млрд иен ($6,3 млрд) на закупку вакцин от нового коронавируса. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Эти средства в размере 671,4 млрд иен предусмотрены в первую очередь для закупок вакцины от коронавируса. Мы уже заключили соответствующие предварительные контракты с компаниями из США и Великобритании", - сказал он. Сумма будет выделена из дополнительного бюджета, который правительство утвердило для поддержки экономики и борьбы с коронавирусом.

Япония уже подписала контракты с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской Pfizer на поставку по 120 млн доз их экспериментальных вакцин. В настоящее время японские власти ведут переговоры еще с пятью иностранными компаниями. В стране также ведется разработка и тестирование нескольких вакцин, однако есть вероятность, что их коммерческая реализация может начаться позднее, чем продажа заграничных аналогов, а количество доз будет ограничено.

Правительство Японии в апреле и июне дважды одобряло поправки в бюджет на текущий финансовый год. Их совокупный объем составил 57,5 трлн иен ($533 млрд).