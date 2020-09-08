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Эдгар Бабаян не примет участия в матче против Эстонии

Эдгар Бабаян не примет участия в матче против Эстонии

Член национальной сборной Эдгар Бабаян не примет участия в матче против Эстонии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Армении. Бабаян пропустит игру из-за простуды.

В рамках второго квалификационного раунда Лиги наций сборная Армении 8 сентября в Ереване примет сборную Эстонии. Матч начнется в 20:00 по ереванскому времени.

Подготовила Варвара Айрапетян


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