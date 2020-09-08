Эдгар Бабаян не примет участия в матче против Эстонии
09:10, 8 Сентябрь, 2020
Член национальной сборной Эдгар Бабаян не примет участия в матче против Эстонии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Армении. Бабаян пропустит игру из-за простуды.
В рамках второго квалификационного раунда Лиги наций сборная Армении 8 сентября в Ереване примет сборную Эстонии. Матч начнется в 20:00 по ереванскому времени.
Подготовила Варвара Айрапетян
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