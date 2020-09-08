Время в Ереване: 11:07:36,   8 Сентябрь

Дороги на территории Армении проходимы

Дороги на территории Армении проходимы

 Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, все автодороги на территории Армении проходимы.

Согласно информации, полученной «Арменпресс» из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС России, в связи с чрезвычайной ситуацией автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

x
Самые читаемые за неделю

Армения и РФ подписали протокол о развитии ЮКЖД 19:33, 02.09.2020
Просмотрели 2454 раз
Армения и РФ подписали протокол о развитии ЮКЖД

Армения и Россия продолжают работы по открытию границ на двусторонней основе 12:43, 02.09.2020
Просмотрели 1788 раз
Армения и Россия продолжают работы по открытию границ на двусторонней основе

В Турции задержали одного из главарей ИГ 12:55, 01.09.2020
Просмотрели 1645 раз
В Турции задержали одного из главарей ИГ

Режим ЧП в Армении не будет продлен 18:48, 04.09.2020
Просмотрели 1505 раз
Режим ЧП в Армении не будет продлен

В Ереване отметили День рождения Москвы 21:25, 04.09.2020
Просмотрели 1406 раз
В Ереване отметили День рождения Москвы

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации