Дороги на территории Армении проходимы

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, все автодороги на территории Армении проходимы.

Согласно информации, полученной «Арменпресс» из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС России, в связи с чрезвычайной ситуацией автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.