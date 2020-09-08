Время в Ереване: 11:07:36,   8 Сентябрь

Цены на цветные металлы - 07-09-20

Цены на цветные металлы - 07-09-20

ЛОНДОН, 8 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 7 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.56% и составила 1789.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.77% и составила 6655.00 долларов США, цена на свинец выросла на 1.13% и составила 1961.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.41% и составила 15246.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.21% и составила 18340.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.66% и составила 2498.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.37% и составила 18144.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

x
Самые читаемые за неделю

Армения и РФ подписали протокол о развитии ЮКЖД 19:33, 02.09.2020
Просмотрели 2441 раз
Армения и РФ подписали протокол о развитии ЮКЖД

Армения и Россия продолжают работы по открытию границ на двусторонней основе 12:43, 02.09.2020
Просмотрели 1773 раз
Армения и Россия продолжают работы по открытию границ на двусторонней основе

В Турции задержали одного из главарей ИГ 12:55, 01.09.2020
Просмотрели 1629 раз
В Турции задержали одного из главарей ИГ

Режим ЧП в Армении не будет продлен 18:48, 04.09.2020
Просмотрели 1494 раз
Режим ЧП в Армении не будет продлен

В Ереване отметили День рождения Москвы 21:25, 04.09.2020
Просмотрели 1396 раз
В Ереване отметили День рождения Москвы

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации