Цены на цветные металлы - 07-09-20

ЛОНДОН, 8 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 7 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.56% и составила 1789.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.77% и составила 6655.00 долларов США, цена на свинец выросла на 1.13% и составила 1961.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.41% и составила 15246.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.21% и составила 18340.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.66% и составила 2498.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.37% и составила 18144.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.