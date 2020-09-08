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Цены на нефть снизились - 07-09-20

Цены на нефть снизились - 07-09-20

НЬЮ-ЙОРК - ЛОНДОН, 8 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. В результате торгов за 7 сентября на крупнейших сырьевых биржах мира были установлены следующие цены на нефть:

Как передает «Арменпресс», на Нью-Йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) цена на марку WTI снизилась на 4.62% и составила 39.02 долларов США, а на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) стоимость марки Brent снизилась на 3.78% и составила 41.96 долларов США.

Единица измерения нефти – баррель, один баррель - 158.98 литра.

Нью-Йоркская биржа NYMEХ-(New York Merchantile Exchange) – американская фьючерсная биржа, основанная в 1882 году, которая занимает первое место в нефтяных фьючерсных торгах. В данный момент торги идут по индексам 2 бирж - NYMEX- по нефти, газу, платине, палладиуму, этанолу, углю, электроэнергии и выбросам двуокиси углерода, и по индексам COMEX- по золоту, серебру, меди, алюминию.

London Intercontinental Exchange (ICE) - Лондонская финансовая фьючерсная и опционная биржа, основанная в 1982 году.


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