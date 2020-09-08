Газета “Айастани Анрапетутюн”: Китай не навязывает миру свою идеологию

“Самым болезненным вопросом после Второй мировой войны для всех стран был вопрос, почему началась война, почему не удалось ее предотвратить. Так появилась Организация Объединенных Наций с механизмом дискуссий в виде Совета безопасности ООН. США потеряли в войне наименьшее количество людей, но после окончания мировой войны выиграли максимум, иначе говоря, цена жертв вне сравнений с полученной славой и выгодой. США считают, что сила это - все, поэтому сегодня действуют гораздо безрассуднее любой страны, вызывая противостояние между крупными державами.

Сегодняшние власти Америки, похоже, хотят повтора холодную войны, которая велась с Советским Союзом, но теперь направленную против Китая. Но Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов и одним из глобальных инвесторов во всем мире. Мощь Китая постепенно растет, и это в стратегическом плане беспокоит США, поэтому они решительно изменили траекторию американо-китайских отношений и открыто подтолкнули взаимные страхи между двумя странами к стратегической враждебности. А это в 21 веке -глобальная угроза для всего человечества”.

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