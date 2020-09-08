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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Перед мировой экономикой новые вызовы

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Перед мировой экономикой новые вызовы

“Власти должны активизировать усилия по стимулированию экономики, но в то же время многие из них уже готовы прекратить меры содействия, применяемые в ходе распространения пандемии”, - подчеркивают эксперты.

Ряд крупных компаний объявили об ожидаемых сокращениях. В их числе оказались и производитель автомобилей “Ford Motor Co” и авиакомпания “United Airlines Holdings Inc”.

В Китае потребители по-прежнему тратят меньше денег, а крупнейшие банки страны сообщили о худшем падении доходов, обусловленного ростом безнадежных долгов за последнее десятилетие.

По оценкам профессора Австралийского национального университета Уорика Маккибина, пандемия COVID-19, как отмечалось выше, до 2025 года мировой экономике может нанести ущерб в $ 35 трлн.

“Необходимо вакцинировать достаточно большую часть населения, пока экономические потери не начнут снижаться”, - отметил он”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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