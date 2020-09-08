Газета “Айастани Анрапетутюн”: Чего и сколько должно решать государство, а не рыболов

“Охрана экосистемы Севана весьма актуальна для нас. И для ее сохранения важна также и сохранность рыбных ресурсов озера. На одном из июньских заседаний в этом году правительство одобрило предложение, представленное Министерством окружающей среды, целью которого являлось урегулирование сферы использования и устойчивого управления биосферой озера Севан. Была принята соответствующая установка. В сентябре Министерство окружающей среды сообщило, что доработан порядок экспериментальной промысловой ловли сига в озере Севан.

Мы попросили директора Научного центра зоологии и гидроэкологии НАН Республики Армения Бардуха Габриеляна дать некоторые разъяснения в связи с этими изменениями. Почему было увеличено количество участков (с 17 до 25), почему допустимый размер рыбы уменьшился (с 500 граммов снизился до 400), а объем промысловой охоты увеличился (с 200 тонн до 300) ?”.

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