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Газета “Айастани Анрапетутюн”: В странах СНГ Армения единственная...

Газета “Айастани Анрапетутюн”: В странах СНГ Армения единственная...

“Кроме проблем, причиненных здоровью людей, COVID-19 оказал и продолжает оказывать негативное влияние и на экономики стран. Каждая страна пытается найти свои решения глобального экономического кризиса, исходя из своих социально-экономических характеристик. Эти меры дают разные результаты. Армения взяла на вооружение такую тактику смягчения экономических последствий эпидемии, которая предусматривает создание благоприятных условий для продолжения деятельности основных отраслей экономики, и даже для запуска перспективных программ. Согласно данным, опубликованным на сайте Государственной статистической службы РФ, в странах СНГ Армения единственная, где зафиксировано снижение индекса потребительских цен. Сохранение стабильности потребительских цен существенно смягчает социальную напряженность в республике, обусловленную эпидемией, и ослабляет последствия закономерного экономического спада”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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