Премьер Белоруссии привился от коронавируса российской вакциной

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Минске привился от COVID-19 вакциной российского производства. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила пресс-секретарь главы правительства республики Александра Исаева.

"Премьер-министр Республики Беларусь сделал прививку после переговоров с российским коллегой, которые состоялись в Минске 3 сентября. Чувствует себя отлично, был на работе и в пятницу, и в субботу, и сегодня", - сказала агентству Исаева.

В ходе визита Мишустина в Минск состоялись его переговоры с Головченко и белорусским лидером Александром Лукашенко. На встрече с Лукашенко Мишустин, в частности, заявил, что глава правительства Белоруссии решил испытать на себе российскую вакцину от COVID-19.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.