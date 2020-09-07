Сегодня мы пришли поблагодарить вас за то, что крепко держали тыл нашей армии: премьер жителям Берда

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян в Берде присутствовал на открытии 21-го международного музыкального фестиваля “Ереванские перспективы”, в ходе которого выступил Национальный филармонический оркестр Армении под управлением Эдуарда Топчяна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян выступил с речью, в ходе которого подвел итоги своего визита в приграничные населенные пункты Тавуша.

В своем выступлении премьер-министр напомнил, что 28 августа в Сардарапате правительство почтило наших военнослужащих по случаю победоносных июльских боев, добавив, что сегодняшний визит, завершившийся столь беспрецедентным концертом, также несет в себе этот символ.

Никол Пашинян отметил, что Национальный филармонический оркестр Армении никогда не давал концертов в Берде, и даже невозможно вспомнить, когда в последний раз в Берде был концерт классической музыки.

“И все сегодняшние события направлены на то, чтобы воздать дань уважения нашему героическому народу Тавушской области, укрупненной общины Берд, потому что победные июльские бои, конечно, созданы нашими военными, нашей армией, но для них сильным, победоносным тылом был наш победоносный народ Берда, героический народ Тавуша.

И сегодня мы можем сегодня констатировать несколько фактов, используя слово “беспрецедентный”, чтобы показать, что в целом победы разного масштаба не падают с воздуха, a являются результатом определенной сплоченности, определенной последовательности”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян напомнил, что сегодня он был в приграничной общине Чинари, где с момента обретения независимости Армении не было построено ни одного жилого дома. “Сегодня в Чинари с нуля по инициативе правительства строится жилой дом, который до конца года будет передан многодетной семье из десяти человек.

За 300 лет существования села Мовсес никогда там не было асфальтированной дороги. Сегодня в селе Мовсес есть дорога, отвечающая современным требованиям.

В селе Неркин Кармирахпюр с момента обретения независимости не было асфальтированной дороги. Сегодня село Неркин Кармирахпюр соединяет с дорогой государственного значения соответствующая современным требованиям недавно построенная дорога. А до конца года, будем надеяться, в Неркин Кармирахпюре появится современный сквер, который мы называем “Парком матерей и детей”, который изменит атмосферу Неркин Кармирахпюра.

В общине Айгепар никогда не было асфальтовых улиц. Сегодня все улицы в Айгепаре заасфальтированы, меняются крыши, поврежденные в результате обстрела, и это меняет цвет населенного пункта.

Сегодня я думал об обновленных крышах Айгепара, и самым важным для меня был следующий образ: что видит наш солдат, оглядываясь назад? Крыши более важны для наших солдат на позиции, чтобы когда они оглядывались назад, видели в тылу развивающиеся, смотрящие с оптимизмом в будущее населенные пункты, видели настроенный на будущее тыл, и, да, видели живущий культурой тыл. Сегодняшний концерт называется «Культура в тылу»”, - сказал Никол Пашинян.

По словам премьер-министра, сегодняшний визит в целом отражает видение правительства нового образа жизни людей в общинах, особенно в сельских населенных пунктах. “Я сказал, что трудно вспомнить, когда в последний раз проводился концерт классической музыки в Берде. Но мы хотим, чтобы такие концерты были постоянно, и чтобы эти концерты были не только по пригласительным билетам. Мы хотим, чтобы в Берде, в наших различных общинах были билетные кассы, чтобы люди стояли там в очереди, платили за концерт и имели такую платежеспособность. Этим концертом мы формулируем стратегическое видение нашей страны, нашей родины, нашей области, нашей общины, приграничного села, образа жизни.

Дорогие соотечественники укрупненной общины Берд,

Сегодня мы пришли поблагодарить вас, поблагодарить вас за то, что вы так крепко храните тыл нашей армии и границу нашей страны, в первую очередь, психологически.

В 2015 году в качестве депутата я посетил общину Айгепар во время обострения пограничной ситуации, и в одном из домов я позволил себе такую фразу. Я даже помню имя хозяина дома, в деревне его звали Говен ами. Я сказал, что это, фактически, последний дом Армении. Когда я позволил себе сказать, что, фактически, это последний дом Армении, тот человек, ему было 75-80 лет, может быть, больше, обратился ко мне и сказал: нет, это первый дом Армении. И мы пришли сегодня сказать, что слова этого жителя села Айгепар стали сегодня государственной политикой. И эта политика будет последовательно реализована.

И, следовательно, благодарю вас, люблю всех вас, преклоняюсь перед всеми вами, горжусь всеми вами.

Да здравствует героический народ Тавуша”, - сказал премьер-министр.