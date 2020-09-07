Премьер-министр направил поздравительное послание президенту Бразилии

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Федеративной Республики Бразилия Жаиру Болсонару по случаю Дня независимости страны. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Направляю теплые поздравления и наилучшие пожелания Вам и дружественному народу Бразилии по случаю Дня независимости Федеративной Республики Бразилия.

Между Арменией и Бразилией установлено тесное партнерство, основанное на взаимном уважении и доверии.

Надеюсь, что совместными усилиями нам удастся продвигать повестку дня нашего двустороннего сотрудничества, наполняя ее новыми программами и инициативами.

Мы ценим важную роль Бразилии в региональных и глобальных вопросах. Уверен, что ваша красивая и привлекательная страна скоро преодолеет вызов пандемии и продолжит свой путь развития”.