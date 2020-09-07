Цена нефти Brent в понедельник опускалась до двухмесячного минимума

Цены на нефть эталонных марок в понедельник заметно снижаются на информации о том, что государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США в октябре, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:06 по московскому времени в понедельник составляет $42,02 за баррель, что на $0,64 (1,5%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,16 за баррель, что на $0,61 (1,53%) ниже уровня предыдущей сессии.

Как отмечает Trading Economics, в ходе торгов оба контракта опускались до минимальной отметки за более чем два месяца: Brent - до $41,71 за баррель, WTI - до $38,75 за баррель.