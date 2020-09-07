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Премьер поговорил с жителями Мовсеса о дорожно-строительных работах

Премьер поговорил с жителями Мовсеса о дорожно-строительных работах

Премьер-министр Никол Пашинян в ходе беседы с жителями села Мовсес во дворе церкви Св. Богородицы поговорил о дорожно-строительных работах. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook, написал Пашинян.

«Село с 300-летней историей впервые получает асфальтированные дороги. И это только благодаря платящим налоги, ответственным гражданам.

В беседы с жителями Мовсеса  я сказал, что наша цель - с ереванской улицы Абовяна и площади Республики до Мовсеса иметь дороги одинакового качества», - написал Пашинян.


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