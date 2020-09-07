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Более 30 человек пострадали в результате землетрясения на востоке Ирана

Более 30 человек пострадали в результате землетрясения на востоке Ирана

По меньшей мере 34 человека получили ранения в результате землетрясения, произошедшего в ночь на понедельник в расположенной на востоке Ирана провинции Голестан. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на медиков, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В сообщении отмечается, что 17 человек находятся в больнице. Остальным помощь оказана на месте.

Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в районе города Рамиян. Очаг залегал на глубине 9 км.


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