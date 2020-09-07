Программа “Фрилансер” и дополнительный доход от Филиппа Морриса: бесплатный вебинар раскроет скобки

Около месяца назад Ассоциация человеческих ресурсов Республики Армения совместно с компанией “Филипп Моррис Армения” создала платформу “Работающий фактор” (Աշխատող ԳործON), целью которой является содействие гражданам, потерявшим работу в результате эпидемии. Почти 2 000 заявок свидетельствуют, что содействие действительно необходимо. Объединившиеся вокруг программы компании предлагают бесплатные мастер-классы, возможность практики, даже работу.

Помимо того, что компания “Филипп Моррис Армения” является соинициатором программы “Работающий фактор”, она предлагает всем желающим программу “Фрилансер” и дополнительный доход, а также бесплатный вебинар, направленный на профессиональное развитие.

Разделяя ценности, деля вызовы - путь трансформации “Филиппа Морриса”.

“Компании не меняют мир. Это делают люди” - этим лозунгом руководствуется компания “Филип Моррис”, которая произвела настоящую революцию в табачной промышленности. Компания “Филип Моррис Интернейшнл” (PMI), насчитывающая более 80 тысяч сотрудников, является ведущей международной компанией, продукция которой продается в 180 странах. Компания владеет 56 производственными заводами, расположенными в 33 странах мира.

За последние годы Филипп Моррис полностью изменил направление бизнеса. Будучи готовой создавать вместе с обществом всеобщие ценности и разделять вызовы, компания приняла решение вообще отказаться от табачного бизнеса. В этом причина внутренней технологической трансформации Филиппа Морриса. В настоящее время компания строит свое будущее, основываясь на научно обоснованной продукции нового поколения.

Благодаря передовому опыту в управлении персоналом, компания предлагает отличные условия труда для каждого сотрудника. Конечно, что для Филиппа Морриса приоритетом является Человек. Предлагая стабильную, высокую зарплату, социальный пакет, гибкий график работы, множество возможностей для саморазвития и карьерного роста, компания стимулирует рост и развитие сотрудников. Ярким доказательством этого является присвоение компании известным “Top Employer Institution” звания Лучший работодатель в Армении в 2019 и 2020 годах.

Бесплатный вебинар и бесплатный график работы с Филиппом Моррисом․

10 сентября в рамках первого марафона “Работающий фактор” Лилит Варданян, руководитель пунктов продаж и обслуживания IQOS компании “Филип Моррис Армения”, которая имеет более 10 лет опыта в этой сфере, проведет бесплатный вебинар с многообещающим названием “От прохожего до верного клиента: требования современного потребителя”.

“Лишь красивой улыбки - мало, чтобы завоевать сердце клиента. Он хочет большего - быть твоим особым гостем и пройти путь, полный сюрпризов. В рамках вебинара мы вместе выявим современного потребителя и факторы, которые обеспечат незабываемое обслуживание и помогут занять лидирующие позиции на быстро меняющемся рынке”, - комментирует Лилит.

Кроме вебинара, “Филипп Моррис” предлагает всем желающим программу фрилансеров. Приняв участие в программе, все желающие получат:

Источник дополнительного дохода;

Возможность работы по свободному графику;

Навыки общения с клиентом;

Базовые знания в области продаж.

Чтобы узнать подробности и присоединиться к программе, достаточно принять участие в вебинаре, который состоится 10 сентября.

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