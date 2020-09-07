Началось судебное заседание по делу Ара Баблояна и Арсена Бабаяна

В суде общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Арутюна Манукяна началось судебное заседание по делу бывшего председателя Национального собрания Ара Баблояна и бывшего заместителя руководителя аппарата Национального собрания Арсена Бабаяна. Как сообщает «Арменпресс», Ара Баблояну предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 308 и ч. 1 ст. 314 УК Республики Армения, а Арсену Бабаяну - по ч. 2 ст. 38-308 и ч. 1 ст. 314 УК Республики Армения.

Согласно обвинительному заключению, Ара Баблоян злоупотребил своими должностными полномочиями, что повлекло по неосторожности тяжкие последствия, а также совершил служебный подлог. Арсен Бабаян содействовал председателю НС Ара Баблояну и другим исполняющим обязанности лицам злоупотреблению должностными полномочиями, повлекшему по неосторожности тяжкие последствия, также совершил служебный подлог.