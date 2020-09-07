День города в Минске пройдет без массовых гуляний

День города в Минске пройдет без традиционных массовых гуляний. Такая информация размещена на официальном Telegram-канале Минского горисполкома, передает Арменпресс со ссылкой на БЕЛТА.

Предпочтение будет отдано локальным акциям, выставкам и тематическим урокам.

Такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией и обеспечением безопасности граждан в условиях распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, говорится в сообщении местных властей.