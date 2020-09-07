Идея Виктора Амбарцумяна жива: стартовала Международная летняя школа Бюракана

Бюраканская VII Международная летняя школа стартовала 7 сентября и продлится до 11 сентября. Она проходит под названием - “Астрономия и наука о данных”. В этом году из-за пандемии школа проводится онлайн, что, однако, создает определенную возможность обеспечить и участие общественности.

Как передает «Арменпресс», школа предназначена для молодых астрономов, студентов магистратуры и аспирантуры, обучающихся в области астрономии, а также для лиц, обучающихся на последнем курсе бакалавриата. Рабочий язык школы - английский.

В рамках Летней школы участники имеют возможность прослушать лекции по астрономии, оцифровке астрономических данных, астронавтике, виртуальным обсерваториям и другим темам, которые представляют специалисты разных стран мира: США, Германии, Италии, России, Украины, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и, конечно, Армении.

Инициатива создания такой школы принадлежала Виктору Амбарцумяну, который в 1987 году предпринял первую попытку организации в Бюракане международной молодежной школы, которая, к сожалению, в результате распада СССР не приобрела продолжительный характер.

Только в 2006 году усилиями нынешнего директора Арега Микаеляна и по инициативе Армянского астрономического общества (ААО) в Бюракане удалось организовать ряд Международных летних школ (Byurakan International Summer Schools - BISS). Бюраканская Международная летняя школа проводится раз в два года и входит в число важнейших астрономических школ.