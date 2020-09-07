Памятник, увековечивающий память жертв 1 марта, постепенно обретает плоть

Памятник, увековечивающий память жертв 1 марта 2008 года, постепенно обретает плоть.

Как передает «Арменпресс», мэрия Еревана опубликовала видеоматериал, рассказывающий о работе над памятником.

Скульптура полностью отливается из бронзы. Боковые грани и задняя часть - каменные. Скульптор Альберт Варданян пока работает над предварительным глиняным слепком. После этого предстоят гипсовые работы, которые будут отправлены на Екатеринбургскую литейную фабрику.

Проект осуществляется по инициативе и при финансировании правительства. Месяцами раньше мэрия Еревана провела открытый конкурс. Памятник планируется установить в серединной части ограды парка на улице Св. Григора Лусаворича, тянущейся от улицы Бейрута до улицы Закяна. На предстоящем заседании Совета старейшин Еревана должно быть принято окончательное решение по памятнику. Члены Совета старейшин встретились с автором, проследили за ходом работ.