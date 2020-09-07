 Плановое отключение подачи газа в некоторых селах Гегаркуника и Арагацотна

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 8-го сентября с 10:00 до 18:00 будет прекращено газоснабжение потребителей части села Цовагюх Гегаркуникской области, с 10:00 до 17: 00 села Еранос. С 10:00 до 18:00 газоснабжение сел Арагац, Шенаван, Хартаван, Ернджатап, Шогакн (Норашен) Арагацотнской области, прилегающих различных общественных объектов и АГНКС “Гегама”.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.