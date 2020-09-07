Белград и Приштина удвоят усилия по обеспечению соответствия своей политики европейской

Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти пообещали удвоить усилия по обеспечению соответствия своей политики европейской. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в их совместном заявлении, распространенном в понедельник в Брюсселе в преддверии переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

"Они также обязались удвоить свои усилия по обеспечению дальнейшего соответствия [политике] Евросоюза в соответствии со своими обязательствами", - отмечается в нем. Вучич и Хоти подтвердили Боррелю, что "придают первостепенное значение интеграции в ЕС и продолжению работы над диалогом Белград - Приштина при содействии Евросоюза, который является ключевым элементом их европейского пути", говорится в документе.

Стороны также подчеркнули, что подписанное 4 сентября в Вашингтоне соглашение о нормализации экономических отношений может внести важный вклад в нормализацию отношений между Белградом и Приштиной вообще. "В связи с этим недавно согласованные в Вашингтоне документы, основанные на ранее принятых обеими сторонами обязательствах в рамках диалога, могли бы внести полезный вклад в достижение всеобъемлющего, юридически обязательного соглашения о нормализации отношений", - отмечается в заявлении.