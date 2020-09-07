Греция начнет принимать по 500 россиян в неделю

Греция с понедельника открывает на две недели, с 7 по 21 сентября, границу для граждан России, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Пока разрешен въезд до 500 человек в неделю. Россияне смогут въехать исключительно воздушным путем через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона. При себе они должны иметь отрицательный лабораторный тест на COVID-19 методом ПЦР, взятый не более, чем за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных.

Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой, а в случае его отсутствия запретить проходить на борт, иначе им придется репатриировать пассажира за свой счет.

Также у въезжающих должен быть ваучер на отель или документы, где указано их временное место жительства в стране.

Граждане России за день до прибытия должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.

С первого июля все аэропорты Греции начали принимать рейсы из-за границы, однако Россия не входила в список стран, из которых разрешен въезд.

Планы открыть границу вызвали множество вопросов, однако в министерстве туризма республики получить разъяснения не удалось.

В первую очередь проблемы могут возникнуть с ограничением на количество въезжающих. Предполагается, что их число можно будет контролировать через платформу PLF, но с ее работой были проблемы. К тому же не все рискнут лететь при таком лимите.