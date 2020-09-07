Спасатели потушили горящие автомобили

7-го сентября в 05:38 в Региональный центр кризисного управления поступило сообщение, что на автодороге Ереван-Севан, возле города Раздан, горит автомобиль. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Котайкского областного спасательного управления СС МЧС.

Пожар был потушен в 06:00. Автомобиль марки “Bentley” (водитель Ованнес А.) загорелся на 36-ом км автотрассы М-4 Ереван-Севан. Сгорели шины и часть двигателя.

В тот же день в 03:00 в Региональный кризисный центр поступил и другой сигнал тревоги, на поворотах Тигранашена также горел автомобиль.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Араратского областного спасательного управления СС МЧС.

Пожар был потушен в 04:59. Сгорел автомобиль марки “Toyota Camry” (водитель Арутюн О., 1988 г. р).